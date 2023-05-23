Ford меняет курс в отношении AM-радио и будет включать его в новые автомобили

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Компания Ford присоединилась к числу автопроизводителей, решивших убрать радио AM из своих новых автомобилей. Первоначально это изменение коснулось таких моделей, как Ford F-150 Lightning и Mustang Mach-E, но ожидалось, что оно распространится и на их традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Однако недавно генеральный директор Джим Фарли сделал важное заявление, пообещав сохранить AM-радио в автомобилях Ford и Lincoln в обозримом будущем.

Фото: autopremiumgroup .ru/news/2022/03/ford-explorer-2023/

Фарли обратился к социальным сетям, чтобы сообщить о решении Ford, заявив, что все модели 2024 года будут включать радио AM. Более того, Ford планирует предоставить обновление программного обеспечения для восстановления функции AM-радио в автомобилях, которые уже поставлялись без него. Сообщение Фарли звучит следующим образом:

"После обсуждения с политическими лидерами жизненно важной роли AM-радио в системе аварийного оповещения мы приняли решение включить его во все автомобили 2024 года. Для владельцев Ford EV, не имеющих возможности AM-вещания, мы предложим программное обеспечение…".

Это объявление появилось вскоре после того, как двухпартийные законодатели представили законопроект, запрещающий автопроизводителям устранять AM-радио в своих новых моделях автомобилей. Несколько автопроизводителей уже убрали AM-радио из своих автомобилей, сделав это преобладающей тенденцией. На данный момент Ford является единственной компанией, которая изменила курс и подтвердила свою приверженность AM-радио.

Законодатели, выступающие за возвращение АМ-радио, подчеркивают, что его отсутствие подрывает способность федерального правительства предоставлять важную информацию по общественной безопасности. Они утверждают, что во время чрезвычайных ситуаций или кризисов доступ к оповещениям общественной безопасности в дороге имеет решающее значение. С другой стороны, противники закона утверждают, что альтернативные методы распространения информации, доступные правительству, делают AM-радио ненужным.

Первоначально предполагалось, что Mustang 2024 года станет первой моделью Ford с двигателем внутреннего сгорания, в которой будет исключено AM-радио. Однако этот план был пересмотрен, и AM-радио будет сохранено в автомобиле. Владельцы Ford F-150 Lightning и Mustang Mach-E также могут ожидать обновления программного обеспечения для восстановления функции AM-радио. Точные сроки этих обновлений Фарли не уточнил.

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