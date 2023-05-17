2024 Lexus LC 500 исправляет свою самую большую проблему с помощью новой мультимедийной системы

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В модели Lexus LC 500 2024 года будет решена самая главная проблема автомобиля — его ужасная информационно-развлекательная система. Мы получили эксклюзивный предварительный обзор, когда Lexus представил некоторые обновления для европейского рынка, но теперь они были подтверждены и для Соединенных Штатов.

Фото: pressroom.lexus. com/whats-new-2024-lc-500-500h/

Попрощайтесь с устаревшей сенсорной панелью Lexus "Remote Touch" и поприветствуйте совершенно новую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном "Lexus Interface".

Действительно, непрактичная информационно-развлекательная система на основе сенсорной панели официально уходит в прошлое. Хотя новый 12,3-дюймовый сенсорный экран, возможно, не так органично интегрирован в приборную панель, его удобство и функциональность представляют собой значительное улучшение для всех, кто управляет LC 500.

Система похожа на ту, что мы видели в других последних моделях Lexus и Toyota, с заметными иконками слева для удобной навигации по экрану. Мы ожидаем, что она будет быстрой и отзывчивой, как и другие автомобили, оснащенные этим программным обеспечением.

Кроме того, он предлагает беспроводную Apple CarPlay и беспроводную Android Auto, что избавляет от необходимости использовать шнуры, если вы предпочитаете обходиться без проводов.

Естественно, есть и другие улучшения для 2024 модельного года. Был представлен новый вариант цвета интерьера под названием Dark Rose, который визуально соответствует своему названию. Кроме того, добавлены два дополнительных цвета экстерьера: Ultrasonic Blue Mica 2.0 и Copper Crest. Стоит отметить, что все эти обновления относятся как к версии Coupe, так и к Convertible.

Оба варианта кузова теперь оснащаются стандартными 21-дюймовыми коваными колесами от LC 500h для этого модельного года, и Lexus также представляет новый вариант 21-дюймовых глянцевых черных колес для 2024 года. Что касается колес и шин, Lexus решил отказаться от запасного колеса и заменить его комплектом для ремонта шин, ссылаясь на цель экономии места и снижения веса.

Одним из изменений, характерных для модели Convertible, является включение опции Bespoke Build, которая ранее была доступна только для купе.

Это означает, что покупатели смогут добавить такие функции, как двухцветный бело-голубой интерьер и выбрать уникальные элементы стиля для спойлера, внешней отделки и отделки салона.

Модели Bespoke Build будут поставляться со специальным значком в салоне и сертификатом подлинности, напечатанным на японской бумаге васи, с подписью и печатью главного инженера LC Ясуши Муто и вице-президента Lexus по маркетингу Виная Шахани.

Последнее крупное обновление 2024 года — обновленный пакет систем помощи водителю. Все модели LC 500 теперь будут оснащаться системой Lexus Safety System+ 2.5, которая включает в себя дополнительные функции безопасности и улучшает предыдущую систему.

Что касается цен, то в 2024 модельном году LC 500 будет скромно увеличен на $2 100, а его начальная цена составит $98 850, включая $1 150 за доставку. Цена кабриолета также увеличится, но только на $1 550, в результате чего его новая базовая цена составит $106 350.

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2024 Lexus LC500: The Future of Luxury Sports Cars