"Москвич" разрабатывает две новые модели: Что мы о них знаем

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Культовый российский автопроизводитель "Москвич" возвращается в игру с двумя новыми моделями в стадии разработки. Эти автомобили являются собственной разработкой компании, а не просто ребрендингом китайских автомобилей.

Модель электрического кроссовера

Первая модель - это электрический кроссовер. Согласно утечке внутренних документов "Москвича", новый электрический кроссовер будет построен на собственной платформе компании и будет примерно такого же размера, как и нынешний "Москвич-3".

По слухам, кроссовер будет иметь общий дизайн с пятью дверями, покатой линией крыши, тонкими L-образными фарами, дверными ручками заподлицо и двухъярусной радиаторной решеткой. Ожидается, что длина электромобиля составит около 4,4 метра, что лишь немного короче, чем нынешний "Москвич 3" - 4,41 метра. "Москвич" планирует выпустить этот электрический кроссовер к 2026 году.

Коммерческая модель квадрицикла

Вторая модель - это коммерческий квадрицикл, и вот здесь все становится интереснее. До сих пор об этой модели не было никакой информации. Согласно тем же утечкам документов, квадрицикл будет уникальным и стильным, с размерами 3,66 метра в длину, 1,62 метра в высоту и 1,7 метра в ширину. Возможно, уже этим летом "Москвич" представит прототип этого необычного квадрицикла, который будет на колесах, но без кабины.

Производственные планы

В настоящее время "Москвич" находится в процессе перехода от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Компания локализует процессы сварки и окраски для повышения эффективности. Согласно графику, которым поделилась пресс-служба компании, мелкосерийная сборка начнется в 2024 году, а производство собственного электромобиля - ближе к 2026 году.

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