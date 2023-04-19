Jaguar Land Rover собирается назвать себя "JLR" и отделить бренды

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Jaguar Land Rover, британская автомобильная компания, принадлежащая Индии, планирует принять философию "меньше — значит больше", проведя ребрендинг под названием "JLR" и создав новый "дом брендов", который подчеркнет ценность отдельных имен и переориентирует свои предложения автомобилей. Компания будет разделена на четыре отдельных бренда, включая Range Rover, Discovery, Defender и Jaguar.

Хотя этот шаг может показаться в первую очередь стратегией маркетинга и управления дилерами, основная причина заключается в повышении узнаваемости и узнаваемости отдельных брендов. План, предусматривающий изменение конфигурации шоу-румов в Великобритании для демонстрации каждого бренда отдельно, был представлен генеральным директором JLR Адрианом Марделлом на этой неделе.

По словам креативного директора Джерри Макговерна, каждый бренд имеет свою уникальную индивидуальность, и клиенты предпочитают идентифицировать себя с отдельными брендами, такими как Range Rover, Defender или Jaguar.

В индустрии роскошных автомобилей ясность имеет решающее значение, а использование длинного названия бренда, такого как Land Rover Range Rover SV Autobiography, не способствует созданию индивидуальности для каждого бренда. МакГоверн признал значимость Land Rover, но по сравнению с Range Rover он ассоциируется с меньшей популярностью, а Defender также набирает популярность.

Кроме того, JLR планирует переосмыслить Jaguar как бренд класса люкс, работающий только на электричестве, и Марделл работает над этим с момента прихода в компанию 32 года назад. Он считает, что возвращение Jaguar к своим корням будет правильным направлением для бренда.

Хотя JLR столкнулась с проблемами из-за нехватки полупроводниковых чипов, Марделл уверен, что ситуация улучшается.

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