Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дмитрий Медведев пригрозил Южной Корее поставками вооружений в КНДР
РВ: российские морпехи сбили украинский штурмовик Су-25 над Угледаром
AT: полоумные идеологи из США провоцируют ядерную войну с Россией из-за Украины
Анатолий Белый не откажется от звания заслуженного артиста РФ: "Заработал, не украл"
Сокращение числа страховых компаний обернётся удорожанием ОСАГО
Владимир Соловьёв призывает через радиоусилитель солдат ВСУ под Донецком сдаваться
Советник Пушилина Гагин рассказал об ожесточённых боях на Авдеевском направлении
Подростки избили 14-летних детей в Омске по заказу знакомых "девочек"
РИА Новости: на Камчатке медведь занял пустующий дом и не хочет выходить

Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров

2:40
Авто

Chery, китайская автомобильная компания, представила на Шанхайском автосалоне свою последнюю флагманскую модель Tiggo 9. Этот большой кроссовер-внедорожник может похвастаться расходом топлива в 4,2 литра на 100 километров и запасом хода на электротяге в 165 километров.

Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров

Но это еще не все — гибридная версия Tiggo 9, оснащенная гибридной силовой установкой C-DM, может проехать до 1 400 километров на одной зарядке.

Построенный на новой платформе Mars 2.0, которая также лежит в основе нового Exeed RX, гибридный Tiggo 9 оснащен 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы, работающим в паре с электромотором. Хотя компания пока не раскрывает суммарную мощность силового агрегата, она утверждает, что автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. 

Дизайн экстерьера и интерьера

Внешний дизайн Tiggo 9 подчеркивается хромированными акцентами и стильными секциями задней четверти. Гибридный вариант отличается от версии на топливе наличием дополнительного лючка для порта зарядки, расположенного в задней части автомобиля. По размерам Tiggo 9 больше, чем Tiggo 8 Pro Max.

Внутри салон Tiggo 9 имеет планировку, напоминающую современные модели Mercedes-Benz, со спаренными информационными и развлекательными экранами, расположенными на дверях органами управления сиденьями и сенсорной панелью на центральной консоли.

Другие особенности включают панорамный люк, проекционный экран, двухцветную кожаную отделку с контрастной строчкой, акценты в отделке деревом, окружающее освещение, матричные фары и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

Гибридная силовая установка

Tiggo 9 Hybrid оснащен 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы и электромотором, работающими в паре с трехступенчатой трансмиссией DHT и системой полного привода Super Hybrid Drive. Совокупная мощность силового агрегата пока не раскрывается, но компания утверждает, что гибридный внедорожник может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НОВЫЙ CHERY TIGGO 9 | Ждём в России! Все подробности
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров
Подростки избили 14-летних детей в Омске по заказу знакомых "девочек"
РИА Новости: на Камчатке медведь занял пустующий дом и не хочет выходить
РИА Новости: отмена российской культуры на Западе провалилась
Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о "Северных потоках"
Поддубный на волоске от смерти: русского силача едва не расстреляли
Доходы российских блогеров в 2023 выросли, но Даню Милохина ждёт забвение
В Московском театре "Школа современной пьесы" — премьера спектакля "Час тишины"
Донор органов из Колорадо "спас" жизнь человека
Китайские власти поддержали план Франции по урегулированию конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников