Представляем Chery Tiggo 9: гибридный внедорожник с дальностью хода 1400 километров

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Chery, китайская автомобильная компания, представила на Шанхайском автосалоне свою последнюю флагманскую модель Tiggo 9. Этот большой кроссовер-внедорожник может похвастаться расходом топлива в 4,2 литра на 100 километров и запасом хода на электротяге в 165 километров.

Но это еще не все — гибридная версия Tiggo 9, оснащенная гибридной силовой установкой C-DM, может проехать до 1 400 километров на одной зарядке.

Построенный на новой платформе Mars 2.0, которая также лежит в основе нового Exeed RX, гибридный Tiggo 9 оснащен 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы, работающим в паре с электромотором. Хотя компания пока не раскрывает суммарную мощность силового агрегата, она утверждает, что автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

Дизайн экстерьера и интерьера

Внешний дизайн Tiggo 9 подчеркивается хромированными акцентами и стильными секциями задней четверти. Гибридный вариант отличается от версии на топливе наличием дополнительного лючка для порта зарядки, расположенного в задней части автомобиля. По размерам Tiggo 9 больше, чем Tiggo 8 Pro Max.

Внутри салон Tiggo 9 имеет планировку, напоминающую современные модели Mercedes-Benz, со спаренными информационными и развлекательными экранами, расположенными на дверях органами управления сиденьями и сенсорной панелью на центральной консоли.

Другие особенности включают панорамный люк, проекционный экран, двухцветную кожаную отделку с контрастной строчкой, акценты в отделке деревом, окружающее освещение, матричные фары и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

Гибридная силовая установка

Tiggo 9 Hybrid оснащен 2,0-литровым двигателем Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы и электромотором, работающими в паре с трехступенчатой трансмиссией DHT и системой полного привода Super Hybrid Drive. Совокупная мощность силового агрегата пока не раскрывается, но компания утверждает, что гибридный внедорожник может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды.

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