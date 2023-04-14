В России появились кроссоверы Geely Monjaro: Дешево, но с подвохом

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Китайский бренд Geely недавно представил в России флагманскую модель своей линейки кроссоверов — Geely Monjaro. Хотя официальная стартовая цена Monjaro в России составляет 4 499 990 рублей, местные дилеры предлагают те же автомобили почти на миллион рублей дешевле. Однако есть одна загвоздка.

Более дешевые модели Monjaro называются "серым" или "параллельным импортом", что означает, что они были ввезены в страну по неофициальным каналам. Эта схема позволила местным дилерам продавать автомобили по гораздо более низким ценам, но минус в том, что на эти модели не распространяется гарантия производителя.

Особенности Geely Monjaro

Несмотря на этот недостаток, Geely Monjaro — это кроссовер с впечатляющими характеристиками, даже в базовой комплектации. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, кожаным салоном, трехзонным климат-контролем, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и автоматическим экстренным торможением. В топовой комплектации автомобиль оснащается комбинированным салоном из кожи и ткани, сенсорным дисплеем для пассажира, автоматической парковкой, аудиосистемой премиум-класса и множеством функций, помогающих водителю.

Растущий спрос на Geely Monjaro

В последнее время Geely Monjaro пользуется повышенным спросом в России, отчасти благодаря успешной адаптации мультимедийной системы автомобиля. Потребителей привлекает доступность автомобиля и его функциональность, что побуждает дилеров искать способы предложить его по более низкой цене.

Geely Icon: более дешевая альтернатива

В середине апреля компания Geely также представила в России еще один кроссовер — Geely Icon, который предлагался по цене 2,3 миллиона рублей с небольшим пробегом. Хотя эта модель, возможно, не обладает всеми характеристиками Monjaro, она представляет собой более дешевую альтернативу для тех, кто ищет автомобиль Geely.

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