Компания BMW представила XM Label Red 2024 года: мощный внедорожник и лучшая версия для вождения

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Недавно компания BMW представила свое последнее творение — модель 2024 BMW XM Label Red. Этот мощный внедорожник является более увлекательной и лучшей версией для вождения, чем его аналоги с двигателем внутреннего сгорания. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать об этом автомобиле, начиная от его характеристик и заканчивая уникальными особенностями.

Label Red: самый мощный BMW из когда-либо созданных

BMW XM Label Red 2024 года выпуска может похвастаться впечатляющей мощностью, что делает его самым мощным автомобилем BMW из когда-либо выпускавшихся. Этот автомобиль оснащен 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8 и электронным двигателем, который создает систему M Hybrid. Стандартный XM производит 483 лошадиные силы и 419 фунт-фут крутящего момента, в то время как электронный двигатель производит 194 лошадиные силы и 207 лошадиных сил.

С другой стороны, XM Label Red выдает выдающиеся 577 л. с. и 553 фунт-фут крутящего момента только от ДВС, при этом мощность электронного двигателя остается неизменной. Общая мощность стандартной модели составляет 644 л. с. и 590 фунт-фут, в то время как Label Red превосходит ее с квадратными 738 л. с. и 738 фунт-фут крутящего момента.

Эта невероятная мощность позволяет Label Red разгоняться от 0 до 60 за 3,7 секунды и развивать максимальную скорость 175 миль/ч (с пакетом M Driver's Package).

Уникальные особенности дизайна

BMW XM Label Red имеет несколько интересных особенностей дизайна, которые отличают его от младшего брата. Одной из уникальных особенностей является акцентная линия Toronto Red вокруг оранжереи и красные значки вместо черных. На стандартных 23-дюймовых колесах также больше красного цвета, а глянцевый черный цвет украшает решетку радиатора и элементы диффузора.

Автопроизводитель предлагает доступ к более чем 50 цветам краски BMW Individual по цене ноль долларов. Некоторые из этих оттенков включают BMW Individual Urban Green, BMW Individual Petrol Mica metallic, BMW Individual Anglesey Green metallic и BMW Individual Sepia metallic. Некоторые модели будут доступны в цвете BMW Individual Frozen Carbon Black с контрастными глянцевыми акцентами.

Роскошный интерьер

BMW XM Label Red имеет роскошный интерьер с красными акцентами. Красный цвет присутствует на подголовниках и верхних спинках сидений, вентиляционных отверстиях и контрастной строчке. Автопроизводитель также обновил информационно-развлекательную систему, которая была одним из двух серьезных нареканий к стандартному XM.

XM Label Red будет работать на новом программном обеспечении iDrive 8.5, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией.

BMW XM Label Red 2024 года — это замечательный внедорожник с потрясающими характеристиками. Благодаря впечатляющей мощности и уникальным элементам дизайна этот автомобиль притягивает взгляды. Хотя цена еще не объявлена, мы знаем, что MSRP превысит 185 000 долларов, что представляет собой премию не менее 25 000 долларов по сравнению со стандартной моделью. Дебют BMW XM Label Red состоится на выставке Auto Shanghai в конце этого месяца, а производство начнется в августе на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина.

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