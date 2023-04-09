Tesla снова снижает цены в США, на этот раз на целых $5 000

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Tesla вновь снизила цены на два своих самых дорогих автомобиля, поскольку в США вводятся новые правила налоговых льгот на электромобили (EV). Цена на Model S и Model X была снижена на $5 000, а на Model 3 и Model Y - на $1 000 и $2 000 соответственно, сообщается на сайте Tesla.

Базовая версия Model S теперь стоит $84 990, что на $5 000 меньше по сравнению с предыдущей ценой в $89 990 в марте. Аналогичным образом, цена на Model X была снижена до $94 990.

Это уже пятое снижение цен Tesla в этом году, и, по-видимому, оно является ответом на новые правила Министерства финансов США и Налогового управления США о том, какие модели EV могут претендовать на налоговые льготы.

Новые правила, которые вступают в силу в этом месяце, гласят, что соответствующие автомобили должны быть собраны в Северной Америке и не должны превышать предложенную производителем розничную цену в $55 000 для легковых автомобилей и $80 000 для пикапов, фургонов или внедорожников. Хотя Model S и Model X не могут претендовать на налоговые льготы в соответствии с этими правилами, Tesla надеется, что снижение цен будет способствовать росту продаж.

Ранее Tesla объявила, что налоговый вычет в размере 7500 долларов, который действовал с января, будет снижен для Model 3 с 31 марта. В прошлом месяце компания предложила глубокие скидки в размере 10 000 долларов на внедорожник Model X и 5 000 долларов на Model S.

Как сообщается, снижение цен привело к росту продаж Tesla: в первом квартале этого года компания сообщила об увеличении поставок на 36%. Большая часть продаж пришлась на автомобили Model 3 и Model Y.

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