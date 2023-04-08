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Видели ли вы этот 1000-сильный суперкар 1995 года?

1:55
Авто

Представьте, если бы кто-то предложил вам возможность получить автомобиль вашей мечты без каких-либо финансовых ограничений. Вы бы выбрали уже существующую модель или разработали уникальную с нуля? Один из членов правящей в Дубае семьи AI Maktoum решил выбрать последний вариант.

Видели ли вы этот 1000-сильный суперкар 1995 года?

В 1991 году этот человек обратился к немецкому производителю Lotec за услугами по созданию самого быстрого в мире автомобиля.

Этот сделанный на заказ автомобиль, известный как Lotec C100, потребовал инвестиций в размере 3,6 миллиона долларов (что эквивалентно по меньшей мере 7,2 миллиона долларов в сегодняшней валюте).

Сделанный полностью из углеродного волокна, он мог похвастаться 5,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-Benz, способным генерировать 1000 лошадиных сил. Такой уровень мощности был бы новаторским в 1995 году, ставя Lotec C100 в один ряд с современными суперкарами.

Двигатель работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Hewland, а максимальная скорость автомобиля достигала 268 миль в час, и он мог разогнаться с 0 до 60 миль в час примерно за три секунды.

Дилер Curated, расположенный в Майами, продает этот единственный в своем роде автомобиль. Одометр показывает всего 2 576 км (около 1 600 миль), но прошлые продажи показывают, что он вряд ли достигнет своей первоначальной цены в 3,6 миллиона долларов. На последней распродаже он был продан примерно за треть от первоначальной стоимости, так что еще предстоит выяснить, найдутся ли на него заинтересованные покупатели.

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Запуск Lotec C1000 1995 года, выхлоп, подробный тур и тест-драйв (видео № 1000)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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