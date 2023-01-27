Привычка некоторых водителей подбадривать себя за рулём с помощью энергетических напитков может сыграть плохую шутку, предупредил психотерапевт-нарколог Станислав Грувман.
Любители энергетиков часто страдают от повышенный сонливости, судорог, а иногда чрезмерное употребление таких стимуляторов грозит сердечным приступом.
"Водитель при употреблении подобных напитков может неожиданно для себя погрузиться в сон, что чревато аварийной ситуацией на дороге", — заявил эксперт в интервью изданию Газета.Ru.
Большое количество кофеина и сахара в составе энергетика вызывает сильную зависимость, отметил он, что заставляет человека повторно употреблять эти вещества для хорошего самочувствия.
"Тут принцип аналогичен механизмам, лежащим в основе пристрастия к некоторым сильнодействующим наркотикам и стимуляторам", — резюмировал Грувман.
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