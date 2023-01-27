Нарколог Грувман: энергетики несут смертельную опасность для автомобилистов

Привычка некоторых водителей подбадривать себя за рулём с помощью энергетических напитков может сыграть плохую шутку, предупредил психотерапевт-нарколог Станислав Грувман.

Любители энергетиков часто страдают от повышенный сонливости, судорог, а иногда чрезмерное употребление таких стимуляторов грозит сердечным приступом.

"Водитель при употреблении подобных напитков может неожиданно для себя погрузиться в сон, что чревато аварийной ситуацией на дороге", — заявил эксперт в интервью изданию Газета.Ru.

Большое количество кофеина и сахара в составе энергетика вызывает сильную зависимость, отметил он, что заставляет человека повторно употреблять эти вещества для хорошего самочувствия.

"Тут принцип аналогичен механизмам, лежащим в основе пристрастия к некоторым сильнодействующим наркотикам и стимуляторам", — резюмировал Грувман.