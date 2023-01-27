Энергетики представляют особую опасность для людей, уже имеющих проблемы со здоровьем. Даже однократный приём этого напитка может спровоцировать обострение.
Профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что в состав энергетиков входят стимулирующие компоненты, но их воздействие не является длительным и сильно истощает организм. Поэтому для регулярного употребления эти напитки не подходят, и их приём оправдан только в том случае, если человеку нужно срочно выполнить какую-то задачу, а сил не хватает. Однако от энергетиков всё равно лучше отказываться.
"Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным, — поведала Наталья Шиндряева "Газете.Ru". — Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание".
Невролог напомнила, что кроме таурина, кофеина и других ингредиентов, оказывающих "бодрящее" воздействие, в энергетиках ещё и имеется рекомендуемая предельная суточная порция сахара. Если человек будет слишком часто употреблять такие напитки, то это может спровоцировать прибавку лишнего веса, от которого потом довольно сложно избавиться.
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