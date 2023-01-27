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Невролог Шиндряева: после однократного применения энергетика могут возникнуть аритмия, мигрень или инфаркт

Здоровье

Энергетики представляют особую опасность для людей, уже имеющих проблемы со здоровьем. Даже однократный приём этого напитка может спровоцировать обострение.

Невролог Шиндряева: после однократного применения энергетика могут возникнуть аритмия, мигрень или инфаркт

Профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что в состав энергетиков входят стимулирующие компоненты, но их воздействие не является длительным и сильно истощает организм. Поэтому для регулярного употребления эти напитки не подходят, и их приём оправдан только в том случае, если человеку нужно срочно выполнить какую-то задачу, а сил не хватает. Однако от энергетиков всё равно лучше отказываться.

"Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным, — поведала Наталья Шиндряева "Газете.Ru". — Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание".

Невролог напомнила, что кроме таурина, кофеина и других ингредиентов, оказывающих "бодрящее" воздействие, в энергетиках ещё и имеется рекомендуемая предельная суточная порция сахара. Если человек будет слишком часто употреблять такие напитки, то это может спровоцировать прибавку лишнего веса, от которого потом довольно сложно избавиться.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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