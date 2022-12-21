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Стоимость нового отечественного кроссовера "Москвич 3" составит 1,9 млн рублей

Авто

Отечественный городской кроссовер "Москвич 3" можно будет приобрести по цене от 1 970 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Стоимость нового отечественного кроссовера "Москвич 3" составит 1,9 млн рублей

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Пронина, на сегодняшний день завершён выбор партнёров дилерской сети в российской столице. Он отметил, что на старте продаж и обслуживания транспортных средств планируется задействовать 11 дилерских центров.

Как пояснил Пронин, "Москвич 3" представляет собой первую модель, сошедшую с конвейера возрождённого производства.

"Автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей", — сказал гендиректор завода.

Россияне смогут выбрать между белым, чёрным, красным, серым или голубым цветом кроссовера. Пронин также добавил, что в 2023 году "Москвич" займётся расширением присутствия в крупных городах России.

Ранее автоэксперт Евгений Барабас, оценивая стоимость нового "Москвича 3", назвал её "оторванной от реальности". По мнению специалиста, 95 процентов населения РФ не в силах позволить себе такую машину.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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