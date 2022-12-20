Автоэксперт оценил стоимость нового "Москвича": цена оторвана от реальности

Автоэксперт Евгений Барабас оценил стоимость нового "Москвича" и рассказал о ситуации на российском автомобильном рынке.

Ранее источник ТАСС сообщил, что кроссовер "Москвич-3" будет стоит 1,6-2 миллионов рублей.

"В наши дни 95 % российского населения не могут себе позволить новый автомобиль в принципе, ни китайский, ни японский, ни москвич", — заявил Барабас в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, для среднестатистического россиянина миллионный барьер за автомобиль является непреодолимым. Он назвал цену на новый кроссовер оторванной от реальности.

Барабас отметил, что вряд ли сейчас кто-то готов покупать моноприводный китайский кроссовер за два миллиона рублей. Из-за падения уровня жизни люди будут беречь имеющиеся у них автомобили и эксплуатировать их до последнего, считает эксперт. Всё это приведёт к устареванию российского автопарка.

Россияне больше не имеют возможности менять машину раз в пять лет, подчеркнул Барабас.