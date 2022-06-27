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Цена и качество — причины взлёта спроса на японские машины в РФ

Авто

Сравнительно небольшое подорожание при остающемся высоком качестве является причиной сильного роста спроса на праворульные машины из Японии.

Цена и качество — причины взлёта спроса на японские машины в РФ

Об этом в интервью "Радио 1" сообщил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов.

"Качество авто, которые сейчас продаются в стране, упало. А праворульные машины не особенно подорожали. При этом, качество у них достаточно высокое, поэтому их стали покупать", — отметил аналитик.

Правда, "праворульки" не лишены недостатка, подчеркнул автоэксперт.

"Единственный недостаток — это угроза безопасности движения: их достаточно сложно обгонять. Однако всё равно это автомобили очень хорошего качества", — объяснил Болысов.

Специалисты ранее отметили, что более половины всех импортированных в мае в Россию машин привезены через Владивосток, а большинство из них именно праворульные модели. Даже, учитывая расходы на перевозку и "растаможку", авто из Японии обходятся на 30 процентов дешевле аналогичных транспортных средств на авторынке РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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