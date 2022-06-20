Качалов: на создание конкурентного российского автомобиля уйдёт до пяти лет

До пяти лет может уйти у РФ на создание и выпуск новых конкурентоспособных российских машин.

Это сообщил профессор Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства, президент центра "Ясные решения" Игорь Качалов.

В интервью "Радио 1" он особо отметил, что отечественные машины должны получить современные силовые агрегаты.

По словам эксперта, в РФ можно вернуть бренды "Победа" и "Волга", но их нужно оснащать современной "начинкой". По опросам, 3/4 россиян полагают, что в России могут создаваться автомобили достойного качества.

"Если взять европейских или американских производителей, создание новых моделей на базе уже существующих конвейеров занимает до пяти лет. Возможно, в России это даже займёт чуть меньше времени. Как я понимаю, речь идёт не о попытках вернуть в моду старые автомобили, а о старых названиях", — подытожил Качалов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в Российской Федерации могут воскресить производство легендарных марок "Волга" и "Победа".