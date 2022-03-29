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Автор Юлия Миленина

В "Автостате" заявили о сокращении рынка подержанных машин в России

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После введения антироссийских санкций в РФ существенно сократился рынок подержанных машин. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

В "Автостате" заявили о сокращении рынка подержанных машин в России

По его словам, в последний раз такая ситуация на авторынке наблюдалась в 2014 году, когда курс рубля стал слабеть. Как отметил эксперт в интервью URA.RU, сейчас продавцы активно снимают объявления о продаже машин.

"Люди не хотят продавать свои подержанные автомобили. Продают только в том случае, если деньги нужны на что-то другое", — сказал Удалов.

Он добавил, что многие россияне не видят смысла в покупке новой машины в изменившихся экономических условиях. К тому же предложений на рынке стало значительно меньше.

Исполнительный директор "Автостата" подчеркнул: стоимость новых машин в РФ увеличилась на 30-40%, подержанных авто — на 20-40%.

Ранее экономист Василий Колташов сообщал, что в качестве способа сохранения сбережений не стоит рассматривать покупку автомобиля, даже в условиях санкций.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Игорь Моржаретто
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