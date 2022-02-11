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Автор Дмитрий Плотников

УАЗ показал многофункциональный фургон на базе "Профи"

Авто

Презентацию новой универсальной машины, предназначенной для пользования экстренными службами разного назначения провёл УАЗ и его партнёрская компания "Автодом".

УАЗ показал многофункциональный фургон на базе "Профи"

Автолюбители в очередной раз убедились в многогранности коммерческого автомобиля УАЗ "Профи". Предназначение нового функционального фургона, построенного на платформе, оснащённой двухрядной кабиной, заключено в выполнении большого спектра задач.

Конструкция базового шасси изменений не получила. Стеклопластиковый модуль, оснащённый стальным несущим каркасом, установлен на стандартном месте рамы "Профи". Для защиты модуль оборудован износостойким внутренним покрытием и бакелитовой влагозащитной фанерой на полу.

Впереди установлен воздухозаборник, стойки имеют резьбовые крепления для монтажа необходимой аппаратуры. Для подключения электрооборудования можно воспользоваться разъёмом электропроводки.

Показаны два варианта фургона:

  • в одном — задняя подъёмная дверь;
  • в другом открывающиеся по трём сторонам створки.

Объём внутреннего пространства — пять кубометров.

В перспективе туристическая версия. В ней фургон оснастят модулем с двумя съёмными спальными местами, шкафом, ночными светильниками, дополнительными шторками.

Оснащение пятиместного фургона состоит из проверенной силовой установки ЗМЗ Про (149,6 лошадиных сил), надёжной пятиступенчатой МКПП, полного привода, оснащённого понижающим рядом "раздатки". Испытания фургона успешно завершены и уже даже получен ОТТС.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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