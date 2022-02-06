Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше

Не является тайной, что Ульяновский автомобильный завод доживает последние месяцы. В скором времени с конвейера предприятия вместо Патриотов и «Буханок» будут сходить иномарки. Согласно последней информации, сборочная площадка в Ульяновске займется выпуском моделей китайской компании Chery.

Некоторое время назад автомобильные порталы, ссылаясь на осведомленные источники, утверждали, что руководство УАЗ договорилось с японскими партнёрами и на заводе развернут производство пикапов Isuzu. Накануне стало известно, что ведутся переговоры между холдингом Sollers и автопроизводителем Chery. Официально подразумевается совместное производство автомобилей и развитие новых технологий, но если взглянуть правде в глаза, нунешнее состояние УАЗа далеко от любых новых технологий.

Стоит предполагать, что в Ульяновске будут собирать кроссоверы под брендом Chery. Китайская компания не раз заявляла, что планирует производить в России свои электромобили, а подвернувшаяся сборочная площадка позволит обойти таможенные пошлины.

Нынешняя экономическая ситуация такова, что собирать автомобили в РФ гораздо выгоднее, чем экспортировать их из Китая. Российские рабочие готовы трудиться за гораздо меньшую зарплату, чем китайские. Ещё в 2016 году сотрудники производителя Great Wall жаловались на низкие зарплаты в 73 500 юаней в год, то есть 73 255 рублей в месяц. Как показывает обзор российских рекрутинговых порталов, УАЗ предлагает рабочие места с оплатой 15 000 - 25 000 рублей в месяц.

Несомненно, и в Китае не всё безоблачно, большое количество населения там вынуждено жить менее чем на 5 000 российских рублей в месяц, но что касается производственного сектора, здесь ситуация пока совсем не в нашу пользу.

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