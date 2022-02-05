Техосмотр отменили, но загадочный штраф в 2 000 рублей остался

Долгожданный законопроект об отмене техосмотра российские законодатели всё-таки приняли. Но в финальной версии документа содержится загадочная формулировка, позволяющая сотрудникам ГИБДД проверять автомобиль прямо на дороге.

Долгие годы различные инициативные группы убеждали законодателей, что техосмотр в России давно превратился в фикцию и служит исключительно для обогащения нечистых на руку СТО. Убедить получилось, процедуру отменили, но, оказывается, не для всех и не совсем, пишет За Рулем.

Отныне техосмотр необязателен для легкового транспорта, который принадлежит физическому лицу и не участвует в коммерческой деятельности. Необходимость регулярной проверки сохранили для грузовиков, автобусов, такси, каршеринга и прочих автомобилей, принадлежащих юрлицам. По какой-то причине процедура осталась обязательной при перерегистрации частной легковой машины старше четырех лет. То есть 4-летний свежекупленный Mercedes нужно проверять, а 30-летнему рыдвану, оформленному на дедушку, можно свободно передвигаться по дорогам общего пользования.

Изучив принятую версию закона, эксперты нашли в ней странную формулировку: диагностическая карта (техосмотр) исключает проведение инструментального контроля на дороге по требованию сотрудников ГИБДД. Получается, что на улицы возвращаются газоанализаторы. Инспектор опять сможет проверять выхлоп, световые приборы, люфт в рулевом управлении, глубину протектора шин.

К тому же с 1 марта вступает в действие новая норма КоАП - если на автомобиль не оформлена диагностическая карта, водитель будет оштрафован на 2 000 рублей. И в отличие от техосмотра, этот штраф никто не отменял.

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