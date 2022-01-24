Эксперт: водитель должен чувствовать неотвратимость наказания

В этом году автолюбителей ждёт немало новшеств. Что такое приложение "Народный инспектор", в чём его плюсы и минусы, как изменятся штрафные санкции с 2022 года, а также о том, почему водитель должен чувствовать неотвратимость наказания, рассказал Pravda.Ru автоэксперт, автомобильный журналист Егор Васильев.

Мобильность всё дороже

— Егор, много нового ждёт автомобилистов в этом году. Во-первых, отменили обязательный техосмотр. Что это значит?

— На самом деле вопрос назревал достаточно давно. Потому что государственная система технического осмотра выглядела как "погибший монстр", который постоянно пытались оживить за счёт вливания огромных денег. И это не приводило ни к какому результату.

Плюс есть ещё один любопытный момент. Дело в том, что, по статистике, процент аварий, связанных с неисправностью транспортных средств, не превышал 3%. Это ничтожно мало на фоне:

превышения скорости,

нетрезвого вождения.

Так что проблема технического осмотра не решала проблему безопасности, то есть снижение социального риска на дорогах. Видимо, пора перестать тратить на это огромные средства, пытаться оживить не очень работоспособную схему. В результате техосмотр остаётся для профессионального транспорта, а также когда надо будет перерегистрировать автомобиль и так далее. В целом для физических лиц техосмотр — это их сфера ответственности, и они должны ответственно подходить к состоянию своих автомобилей.

— Как изменились тарифы ОСАГО?

— Как показывает практика, с каждым годом мобильность становится всё дороже. На автомобилистах активно зарабатывают кто только может. С одной стороны, никто не сомневался, что произойдёт повышение тарифов ОСАГО. Потому что лобби страховщиков достаточно долго работало в этом направлении. С другой стороны, позитивно на автомобилистах это не скажется, потому что рост тарифов всё равно не приведёт к тому, что после аварии вы сможете полноценно восстановить автомобиль за счёт страховых выплат.

— Что происходит с налогом на дорогие автомобили, налогом на роскошь?

— Помните, герои Ильфа и Петрова говорили о том, что "автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения". В наше время можно уже легко сказать, что автомобиль — это не средство передвижения, а роскошь. Мобильность даётся всё дороже.

Дешёвых автомобилей почти не осталось: то, что стоило раньше 1 200 000 — 1 500 000 рублей, сейчас стоит 2 500 000 — 3 000 000 рублей.

Конечно, государство, понимая, что надо откуда-то извлекать денежные средства, находит их в кармане автолюбителей, в кармане тех, кто хочет пользоваться автомобилем с хорошим набором дорогих опций. В связи с этим на рынке наблюдается любопытная тенденция, когда спрос на автомобили смещается либо в сторону совсем лакшери-сегмента типа Rolls-Royce, либо в сторону бюджетных вариантов. А вот премиальный сегмент начинает страдать.

В последнее время автолюбители стали меньше внимания обращать на бренды, престижность автолюбителя, а больше внимания обращают на стоимость владения.

Так что в ответ на попытку извлекать деньги за счёт налога на роскошь потребитель начинает мигрировать в сторону либо совсем бюджетных моделей, либо в сторону очень дорогих, а там проблем с налогом на роскошь нет.

Контроль за водителями

— Ожидаются изменения в порядке получения медсправок для водителей.

— Здесь не могу сказать ничего позитивного или негативного, потому что эта схема постоянно находится в состоянии реформирования. И что? Просто их будет получать тяжелее, возникнут проблемы с адекватной оценкой физического состояния человека. Плюс мы знаем всякие истории с пьянством. Скорее всего, за счёт изменившейся схемы медицинского освидетельствования пытаются отсечь от управления автомобилем явно маргинализированных водителей.

— Внимание привлекла инициатива, которая получила негласное название "Народный инспектор", то есть приложение, которое позволит простым гражданам фиксировать нарушения, сообщать о них. Можете пояснить принцип работы этого приложения?

— История этого приложения насчитывает несколько лет. Работает оно достаточно просто, для этого надо:

зарегистрироваться на сайте,

установить приложение,

снять правонарушение с привязкой к месту,

отправить данные в центр, где примут решение о наказании.

С одной стороны, нет ничего лучше, чем предложить гражданам следить самим за собой. Это эффективно. Если это ещё будет сопровождаться минимальными бонусами, скидками на парковку, то мы попадаем в общество тотального контроля. С использованием сотрудников ГИБДД сложно контролировать всю ситуацию на территории России. Камеры поставить можно тоже не везде, а возмущённые граждане найдутся всегда. Но не превратится ли это в охоту друг за другом, непонятно.

— Будут ли изменения в штрафной политике, новые штрафы?

— Сейчас повышаются штрафы за превышение скорости, появляется уголовная ответственность за нетрезвое вождение.

Эта система понятна, потому что, как бы разумен и интеллигентен ни был человек, если он не чувствует неотвратимость наказания, он способен к совершению правонарушений.

Если он это делает сам персонально, не затрагивая никого, это ещё как-то можно пережить, но когда речь идёт об автомобилях (а это средство повышенной опасности), возникает высокий риск смерти уже других людей. Поэтому должна ужесточаться система штрафов и уголовного преследования людей, которые систематически, несмотря ни на что, нарушают скоростной режим и управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.