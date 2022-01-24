В этом году автолюбителей ждёт немало новшеств. Что такое приложение "Народный инспектор", в чём его плюсы и минусы, как изменятся штрафные санкции с 2022 года, а также о том, почему водитель должен чувствовать неотвратимость наказания, рассказал Pravda.Ru автоэксперт, автомобильный журналист Егор Васильев.
— Егор, много нового ждёт автомобилистов в этом году. Во-первых, отменили обязательный техосмотр. Что это значит?
— На самом деле вопрос назревал достаточно давно. Потому что государственная система технического осмотра выглядела как "погибший монстр", который постоянно пытались оживить за счёт вливания огромных денег. И это не приводило ни к какому результату.
Плюс есть ещё один любопытный момент. Дело в том, что, по статистике, процент аварий, связанных с неисправностью транспортных средств, не превышал 3%. Это ничтожно мало на фоне:
Так что проблема технического осмотра не решала проблему безопасности, то есть снижение социального риска на дорогах. Видимо, пора перестать тратить на это огромные средства, пытаться оживить не очень работоспособную схему. В результате техосмотр остаётся для профессионального транспорта, а также когда надо будет перерегистрировать автомобиль и так далее. В целом для физических лиц техосмотр — это их сфера ответственности, и они должны ответственно подходить к состоянию своих автомобилей.
— Как изменились тарифы ОСАГО?
— Как показывает практика, с каждым годом мобильность становится всё дороже. На автомобилистах активно зарабатывают кто только может. С одной стороны, никто не сомневался, что произойдёт повышение тарифов ОСАГО. Потому что лобби страховщиков достаточно долго работало в этом направлении. С другой стороны, позитивно на автомобилистах это не скажется, потому что рост тарифов всё равно не приведёт к тому, что после аварии вы сможете полноценно восстановить автомобиль за счёт страховых выплат.
— Что происходит с налогом на дорогие автомобили, налогом на роскошь?
— Помните, герои Ильфа и Петрова говорили о том, что "автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения". В наше время можно уже легко сказать, что автомобиль — это не средство передвижения, а роскошь. Мобильность даётся всё дороже.
Дешёвых автомобилей почти не осталось: то, что стоило раньше 1 200 000 — 1 500 000 рублей, сейчас стоит 2 500 000 — 3 000 000 рублей.
Конечно, государство, понимая, что надо откуда-то извлекать денежные средства, находит их в кармане автолюбителей, в кармане тех, кто хочет пользоваться автомобилем с хорошим набором дорогих опций. В связи с этим на рынке наблюдается любопытная тенденция, когда спрос на автомобили смещается либо в сторону совсем лакшери-сегмента типа Rolls-Royce, либо в сторону бюджетных вариантов. А вот премиальный сегмент начинает страдать.
В последнее время автолюбители стали меньше внимания обращать на бренды, престижность автолюбителя, а больше внимания обращают на стоимость владения.
Так что в ответ на попытку извлекать деньги за счёт налога на роскошь потребитель начинает мигрировать в сторону либо совсем бюджетных моделей, либо в сторону очень дорогих, а там проблем с налогом на роскошь нет.
— Ожидаются изменения в порядке получения медсправок для водителей.
— Здесь не могу сказать ничего позитивного или негативного, потому что эта схема постоянно находится в состоянии реформирования. И что? Просто их будет получать тяжелее, возникнут проблемы с адекватной оценкой физического состояния человека. Плюс мы знаем всякие истории с пьянством. Скорее всего, за счёт изменившейся схемы медицинского освидетельствования пытаются отсечь от управления автомобилем явно маргинализированных водителей.
— Внимание привлекла инициатива, которая получила негласное название "Народный инспектор", то есть приложение, которое позволит простым гражданам фиксировать нарушения, сообщать о них. Можете пояснить принцип работы этого приложения?
— История этого приложения насчитывает несколько лет. Работает оно достаточно просто, для этого надо:
С одной стороны, нет ничего лучше, чем предложить гражданам следить самим за собой. Это эффективно. Если это ещё будет сопровождаться минимальными бонусами, скидками на парковку, то мы попадаем в общество тотального контроля. С использованием сотрудников ГИБДД сложно контролировать всю ситуацию на территории России. Камеры поставить можно тоже не везде, а возмущённые граждане найдутся всегда. Но не превратится ли это в охоту друг за другом, непонятно.
— Будут ли изменения в штрафной политике, новые штрафы?
— Сейчас повышаются штрафы за превышение скорости, появляется уголовная ответственность за нетрезвое вождение.
Эта система понятна, потому что, как бы разумен и интеллигентен ни был человек, если он не чувствует неотвратимость наказания, он способен к совершению правонарушений.
Если он это делает сам персонально, не затрагивая никого, это ещё как-то можно пережить, но когда речь идёт об автомобилях (а это средство повышенной опасности), возникает высокий риск смерти уже других людей. Поэтому должна ужесточаться система штрафов и уголовного преследования людей, которые систематически, несмотря ни на что, нарушают скоростной режим и управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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