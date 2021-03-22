Эксперт оценил нововведения в правилах купли-продажи авто с пробегом

Автомобильный эксперт оценил грядущие изменения в правилах купли-продажи автомобилей с пробегом.

Эксперт Вячеслав Субботин рассказал телеканалу "360", что новые правила купли-продажи б/у автомобилей защитят участников сделок от мошенников.

"Меньше будет возни с мошенниками, это прежде всего. Мошенников расплодилось сейчас огромное количество. Ты не можешь даже продать автомобиль на Avito. Если у тебя не проскочат мошенники, то, считай, тебе невероятно повезло. На одно твоё объявление будет, как правило, минимум пять-шесть мошенников. Просто мошенников, которые захотят не то чтобы купить автомобиль, а получить доступ к вашей электронной карте", — сообщил Субботин телеканалу.

Кроме того, по мнению эксперта, регистрация сделок через портал Госуслуг обеспечит юридическую и финансовую прозрачность.

"Сколько ты внёс, как договорились, столько денег и есть. В конце концов, ты всегда можешь предъявить претензии продавцу, если что-то там неисправно, что-то тебе не понравилось и ты захотел вернуть деньги. Для суда это будет хорошее решение, весомая доказательная база по сделке", — рассказал эксперт.

Новые правила купли-продажи подержанных автомобилей вступают в России с 1 мая текущего года.