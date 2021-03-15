Трое детей провалились под лёд под Волгоградом. Один ребёнок погиб

В Волгоградской области трое детей провалились под лёд. Семилетний мальчик погиб.

Как сообщает издание os34. ru, трагедия произошла 14 марта в Волжском на реке Ахтубе. Двое братьев семи и десяти лет, а также их шестилетний приятель прогуливались и вышли на лёд реки. Практически сразу дети провалились и оказались в воде. Помогли им случайные очевидцы происходящего, которые вытащили детей на берег.

Семилетний мальчик скончался, его брат и приятель госпитализированы. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.