Илон Маск заявил, что не дарил Лукашенко Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

О подарке от Маска Лукашенко рассказал во время беседы со школьниками 2 сентября. Автомобиль он протестировал еще в 2017 году и высоко оценил его характеристики.

В правдивости слов президента Белоруссии усомнилось издание "Белорусский партизан". Журналисты опубликовали в Twitter статью под названием "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?". Один из комментаторов обратился к Маску с вопросом, его ли это подарок. "Эм, нет", - ответил ему бизнесмен.

По информации издания, электрокар появился у белорусского лидера два года назад. В этой комплектации машина стоит 165 тысяч долларов (примерно 10,8 миллиона рублей). Лукашенко и раньше получал автомобили от представителей других стран. У главы государства есть Geely Emgrand EV, подаренный китайскими бизнесменами, а также Maybah, который был подарком на день рождения от "одного российского человека".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый урок в новой школе Минска для старших классов провел Александр Лукашенко. Он призвал к усилению дисциплины в школах.

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