Американский бизнесмен Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
О подарке от Маска Лукашенко рассказал во время беседы со школьниками 2 сентября. Автомобиль он протестировал еще в 2017 году и высоко оценил его характеристики.
В правдивости слов президента Белоруссии усомнилось издание "Белорусский партизан". Журналисты опубликовали в Twitter статью под названием "Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?". Один из комментаторов обратился к Маску с вопросом, его ли это подарок. "Эм, нет", - ответил ему бизнесмен.
По информации издания, электрокар появился у белорусского лидера два года назад. В этой комплектации машина стоит 165 тысяч долларов (примерно 10,8 миллиона рублей). Лукашенко и раньше получал автомобили от представителей других стран. У главы государства есть Geely Emgrand EV, подаренный китайскими бизнесменами, а также Maybah, который был подарком на день рождения от "одного российского человека".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый урок в новой школе Минска для старших классов провел Александр Лукашенко. Он призвал к усилению дисциплины в школах.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.