Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал качество работы правоохранительных органов страны за "грубейшие факты нарушения закона".
По словам главы государства, "некоторые оборзели и прибурели в погонах до того, что они не просто не должны носить эти погоны". "Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела", - подчеркнул президент.
Лукашенко возмутился и непропорциональному применению силы во время задержаний, когда используются приемы "мордой в пол, заломать руки на глазах беременных жен и детей". Президент Белоруссии потребовал выявить все причины, способствующие негативному положению дел в правоохранительной сфере.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным применение силы сотрудниками правоохранительными органами на протестных акциях в Москве. Он написал в Twitter, что на этот факт обращает внимание Совет при президенте по правам человека, и он поддерживает это обращение.
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