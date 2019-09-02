Лукашенко призвал минских школьников одеваться "без выпендрежа"

Первый урок в новой школе Минска для старших классов провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал к усилению дисциплины в школах.

В частности, Лукашенко отметил, что "не надо бояться" запрещать в школе гаджеты, которые "мешают" детям получать знания, призывая всячески налаживать должный порядок.

"Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и не заниматься непонятно чем", — подчеркнул президент. Также он дал детям совет одеваться "без выпендрежа" и не тратить на это лишние деньги. В ходе урока Лукашенко вызывал к доске учеников и задавал им различные вопросы. Речь шла как об учебе в школе и развитии личности, так и о связи всего этого с важными государственными вопросами.

В августе Лукашенко раскритиковал качество работы правоохранительных органов страны за "грубейшие факты нарушения закона". Фальсифицирующих уголовные дела и проявляющих излишнюю жесткость сотрудников силовых органов он назвал "оборзевшими в погонах".