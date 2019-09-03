Продажи электрокаров упали впервые в истории

По данным компании Sanford C.Bernstein мировые продажи электрических автомобилей упали впервые в истории. В первом полугодии текущего года объем продаж автомобилей с электродвигателями рухнул на 14%. Аналитики компании утверждают, что это произошло из-за прекращения субсидирования их покупок Китаем.

Статистика показывает, что объем продаж электрокаров увеличился только в Европе. Наибольшее количество машин с электродвигателями в 2019 году продала американская Tesla - около 20 тысяч штук. На втором месте - китайская BYD Co. (16 тысяч машин). Третье место заняла компания BMW, продавшая около 9 тысяч экземпляров электрокаров.

Напомним, "Правда.Ру" изучала вопрос, смогут ли электрические автомобили полностью заменить традиционные машины с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заставляет задуматься массовое субсидирование владельцев электрокаров.

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