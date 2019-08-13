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Автор Сергей Бухранский

Электрокары появились раньше бензиновых машин

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Сегодня многие ошибочно полагают, что электрокары — это что-то новое и высокотехнологичное. Мы думаем, вот и появилось на свет транспортное средство, которое сможет не загрязнять окружающую среду и вместе с тем освободит человека от кабальной цены на топливо. Но все новое — это хорошо забытое старое. И электродвигатель в этом вопросе не исключение.

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Первым кто показал общественности как преобразовать электроэнергию в механическую был Майкл Фарадей. Он по сути сделал первый электромотор в 1821 году. Кажется, странным, но мы привыкли к тому, что электричество массово вошло в нашу жизнь во второй половине прошлого века. Но на самом деле, первый электродвигатель заработал уже через 9 лет после битвы под Бородино.

Как только электричество и его свойства были раскрыты полностью, это стало настоящим бумом. Сотни ученых и инженеров кинулись изобретать. Это дало мощный толчок развитию электротехники.

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Первая игрушечная машинка на электрической тяге поехала благодаря изобретателю из Венгрии Аньошу Йедлику. Произошло это в 1828 году, тем самым мир узнал, что электричество способно передвигать предметы. Спустя девять лет появилась первая машина, которая использовала гальванические элементы. Создал ее изобретатель Роберт Дэвидсон. Все это время электрические двигатели пытались внедрить во множество механизмов, которые двигались на паровой тяге. Например, в 1839 году русский изобретатель Б. С. Якоби создал лодку на электротяге. Она успешно перевозила четырнадцать человек. Но, к сожалению, массовое производство этого плавсредства так и не началось. Кстати, именно эта лодка считается первым случаем применения электродвигателя в общественном транспорте.

Только с изобретением кислотно-свинцовых аккумуляторов в 1859 году, которые можно было перезаряжать многократно, бизнесмены стали активно вкладывать деньги в новые разработки. Скоро на дорогах американских и европейских городов рядом с конными экипажами стали появляться самодвижущиеся коляски на электрической тяге. А к концу 19 века ёмкость аккумулятора существенно повысилась, что позволило электротранспорту стать значительно привлекательней.

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Конец 19 века стал поистине расцветом электротранспорта в мире. В продажу поступали все новые модели электромобилей, которые выпускались серийным производством. В некоторых городах создавались целые таксопарки из электрокаров. И для того времени они развивали довольно большую скорость до 35 км/ч, а запас хода составлял 70 км. В 1892 году талантливый русский инженер Ипполит Романов создаёт первый в мире электрический автобус, который комфортно перевозил семнадцать пассажиров на расстояние в 60 км, со скоростью 40 км/ч.

Сегодня уже мало кто знает, но в начале 20 века, в США электромобилей было почти в два раза больше чем с бензиновыми моторами. Кстати, на старой хронике американских крупных городов подавляющее число автомобилей работали на электричестве.

Интересно, что двигатели внутреннего сгорания на газе были известны ещё в конце 18 века. Кстати, газовые двигатели в течении десятилетий активно внедрялись, но именно двигатель, работающий на бензине, был изобретён только в 1876 году. Его создал инженер из Германии Отто Николаус.

В то время, когда на дорогах городов было полно электрокаров началось осторожное проникновение на рынок автомобилей с ДВС. Карл Бенц был первым, кто наладил массовый выпуск таких автомобилей.

Электрокары появились раньше бензиновых машин. 404101.jpeg

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Хотя скорость и запас автономного хода у электрических и бензиновых машин того времени был примерно одинаков, бензиновые двигатели здорово проигрывали электрическим. Всему виной была высокая цена на топливо и сложность процесса его производства. Сложно сказать, но существует теория, что закату электротранспорта послужил заговор крупных промышленников, которые увидели в двигателях ДВС неисчерпаемый источник обогащения за счёт добычи нефти. Как бы там ни было, но со временем электротранспорт действительно утратил свою массовость. Во-первых, добыча электроэнергии была делом дорогим, а электрификация городов требовала все новых объемов электричества. Во-вторых, если в городах электричество было доступно, то в областях его не было и соответственно электротранспорт не мог покинуть крупные населенные пункты. В свою очередь стоимость добычи нефти снижалась год от года. Открывались месторождения и усовершенствовалась технология производства бензина. Его было легко транспортировать и у бензиновых двигателей появилось преимущество. Да и сами двигатели ДВС развивались семимильными шагами. Увы, электрозаправки в то время было трудно реализовать, а в некоторых районах вообще невозможно. В свою очередь доставить топливо в любой из районов можно было даже с помощью лошадей. Это в корне изменило отношение к бензиновым моторам. Постепенно электродвигатели отошли на второй план и их новые разработки прекратились, а вот бензиновые моторы стали намного мощнее и экономичнее.

И лишь в 21 веке, когда человечество осознало вред двигателей ДВС, а электричество сегодня есть повсеместно, электротранспорт снова пришел в нашу жизнь. У него ещё долгий путь, по сути, современные электрокары — это очень старая и примитивная конструкция на батарейках. Но кто знает, возможно в ближайшие годы нас ждёт прорыв. По идее, электрические двигатели должны в разы превосходить бензиновые, которые как их не модернизируй уже морально устарели.

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Фото превью: mydiscoveries.ru  

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