В Казани автобус с пассажирами въехал в двери мечети

В Казани пассажирский автобус протаранил Султановскую мечеть, въехав прямиков в крыльцо. Водитель автобуса маршрута № 68 не справился с управлением, сообщили в соцсетях горожане.

Фото: instagram

Пострадавших в результате ДТП нет.

В автобусе находились только водитель и кондуктор. О причинах ДТП не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 декабря на Славянском бульваре в Москве автобус протаранил группу людей. По предварительным данным, в результате наезда пострадали от 10 до 15 человек.

Российские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что автобус выехал на пешеходную полосу, где находились люди.

Авария произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице. Сообщается, что погибли пять человек.

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