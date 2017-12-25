В Казани пассажирский автобус протаранил Султановскую мечеть, въехав прямиков в крыльцо. Водитель автобуса маршрута № 68 не справился с управлением, сообщили в соцсетях горожане.
Пострадавших в результате ДТП нет.
В автобусе находились только водитель и кондуктор. О причинах ДТП не сообщается.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 25 декабря на Славянском бульваре в Москве автобус протаранил группу людей. По предварительным данным, в результате наезда пострадали от 10 до 15 человек.
Российские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что автобус выехал на пешеходную полосу, где находились люди.
Авария произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице. Сообщается, что погибли пять человек.
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