В США задержан россиянин с опасными бомбами

В США арестовали россиянина, у которого дома нашли много бомб.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

В Филадельфии полиция задержала 27-летнего мужчину после сообщений о дыме из его дома. Как сообщает New York Post, в его квартире была лаборатория для изготовления взрывчатых веществ. У него было столько взрывчатки, что этого хватило бы, чтобы разрушить целый квартал.

Правоохранители обнаружили не только бомбы, но и различные химикаты, а также инструкции по их производству. Помощник прокурора Анджела Бреннан сказала, что это представляло серьёзную угрозу для жителей района.

Из-за опасности местных жителей эвакуировали. Выяснилось, что россиянин уже имел проблемы с законом — четыре года назад его арестовали за хранение фейерверков. Тогда ему предъявили обвинения в изготовлении оружия массового поражения и поджоге.

Кроме того, в Тель-Авиве предотвратили теракт в торговом центре "Азриэли". Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и спецподразделение "Гидоним 33" задержали пятерых людей, завербованных ИГИЛ. Они планировали использовать машину с взрывчаткой для атаки.

Уточнения

