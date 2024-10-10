Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид
Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя
Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний
России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог

В США задержан россиянин с опасными бомбами

1:15
Происшествия

В США арестовали россиянина, у которого дома нашли много бомб.

В США задержан россиянин с опасными бомбами
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

В Филадельфии полиция задержала 27-летнего мужчину после сообщений о дыме из его дома. Как сообщает New York Post, в его квартире была лаборатория для изготовления взрывчатых веществ. У него было столько взрывчатки, что этого хватило бы, чтобы разрушить целый квартал.

Правоохранители обнаружили не только бомбы, но и различные химикаты, а также инструкции по их производству. Помощник прокурора Анджела Бреннан сказала, что это представляло серьёзную угрозу для жителей района.

Из-за опасности местных жителей эвакуировали. Выяснилось, что россиянин уже имел проблемы с законом — четыре года назад его арестовали за хранение фейерверков. Тогда ему предъявили обвинения в изготовлении оружия массового поражения и поджоге.

Кроме того, в Тель-Авиве предотвратили теракт в торговом центре "Азриэли". Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и спецподразделение "Гидоним 33" задержали пятерых людей, завербованных ИГИЛ. Они планировали использовать машину с взрывчаткой для атаки.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Авто
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться Аудио 
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно
Еда и рецепты
Чебуреки с тыквой: просто, быстро и вкусно Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Спорт как терапия: как физическая активность помогает справляться с психическими расстройствами
Кола и ротавирус: что говорит врач
Правильное соседство растений: секреты для богатого урожая
Ксения Собчак наглядно показала пластику лица модели Беллы Хадид
Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя
Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
В США задержан россиянин с опасными бомбами
Врач перечислила первые признаки распространённых в России психических заболеваний
России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.