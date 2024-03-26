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Резонансное ДТП в Волгограде: в суде рассмотрят дело о столкновении маршрутки с двумя легковыми автомобилями

Дело о неуправляемой маршрутке из Волгограда передано в суд

2:50
Происшествия

Резонансный инцидент случился 17 ноября прошлого года на улице Елецкой в Волгограде. Приступ водителя маршрутки привел к потере контроля над транспортным средством, которое столкнулось с двумя легковыми автомобилями.

Дело о неуправляемой маршрутке из Волгограда передано в суд
Фото: commons.wikimedia.org by Roulex 45 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Эти автомобили фактически выступили в качестве щита, предотвращая тем самым возможное смятие маршрутки на перекрестке, где находилось множество грузовиков, следовавших по магистрали в тот момент. Несмотря на это, необходимая медицинская помощь была оказана водителю и 8-летней пострадавшей пассажирке.

Дело водителя маршрутки было вынесено в отдельное рассмотрение, а его работодателя планируют судить за предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности и представляющих серьезную угрозу, в соответствии с частью 1 статьи 238 УК РФ.

Недавно прокурор Тракторозаводского района города Волгограда Олег Кабаков утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

"Следствие установило, что в ноябре 2023 года обвиняемый, выступая в качестве директора коммерческой фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками, позволил другому лицу управлять маршрутным такси без оформления соответствующих трудовых отношений," — сообщили в прокуратуре.

Следователи обнаружили, что водитель не только страдал от нескольких хронических заболеваний, что само по себе вызывает сомнения относительно его способности управлять транспортным средством, но также ранее лишался права на вождение. Эти факты работодатель не мог не знать.

"Пассажирские перевозки были организованы без предварительного медицинского осмотра водителя и без должного контроля за техническим состоянием микроавтобуса," — уточнили в контрольном органе.

Хотя директор транспортной компании ООО "Альянс-Газ" признал свою вину, он не торопится решать проблему с водителями, чьи транспортные средства пострадали.

Например, водитель поврежденного маршруткой кроссовера Exeed TXL не смог получить компенсацию из-за отсутствия необходимых документов у водителя маршрутки, и перевозчик, по словам пострадавшего, не предоставляет никакой обратной связи для разрешения этой ситуации.

По указанной статье фигуранту грозит до двух лет тюремного заключения.

"Следует отметить, что проблемы в сфере регулирования частных пассажирских перевозок давно накапливались. Утверждение обвинительного заключения прокуратурой и направление данного дела в суд с обвинением директора ООО "Альянс-Газ", Кравченко, является значимым событием. ДТП, которое послужило поводом для проведения процедурного расследования, чудом не привело к более серьезной трагедии," — сообщил адвокат, кандидат юридических наук Александр Тарасов, который представляет интересы пострадавших, корреспонденту издания novostivolgograda.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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