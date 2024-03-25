16 человек, пострадавших во время теракта в "Крокусе", выписаны из больницы

Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по социальному развитию, сообщила, что за последние сутки из столичных больниц выписаны шестнадцать пострадавших в теракте в "Крокус сити холл".
"Наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях. За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой", — сообщила Ракова.
Инцидент с выстрелами и возгоранием произошел накануне концерта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта вечером. Свидетель сообщил, что несколько мужчин в камуфляже ворвались в зал, стреляли в людей вплотную и бросали зажигательные шашки.
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