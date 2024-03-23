"Надо просто жестко соблюдать требования": В Госдуме призвали усилить меры безопасности после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"

В Госдуме призвали усилить меры безопасности после теракта в "Крокусе"

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с Pravda. Ru призвал усилить меры безопасности после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: t.me by МЧС России

Сообщается, что в данный момент нет точных данных, что за граждане участвовали в теракте.

Безусловно, должны быть усилены меры безопасности независимо оттого, кто и каким гражданином является, и этническая принадлежность не имеет никакого значения в данной истории, как утверждает Луговой. Важнее разобраться, кто является организатором.

"При этом надо понимать, что у нас есть определенные требования к любым въезжающим как гражданам Таджикистана, так и гражданам Украины, так и к любым другим. Надо просто жестко соблюдать требования и важно обмениваться информацией с правоохранительными органами тех стран, которые наиболее часто являются гостями нашей страны, особенно то, что касается, безусловно, наших дружественных соседей из Средней Азии", — сказал Андрей Луговой.

Кроме того, сообщается, что передвижение в сторону Украины и задержание в нескольких десятках километров от границы с Украиной в Брянской области, при учёте, что данная пограничная линия является более спокойной, чем в Белгороде и Курске, говорит, возможно, о том, что это могло быть предполагаемым местом отхода террористов.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru