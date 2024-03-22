Здание Crocus City Hall охвачено огнем после звуков стрельбы

Здание Crocus City Hall горит после сообщений о стрельбе

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На концертной площадке Crocus City Hall в Подмосковье произошел инцидент: свидетели сообщают о звуках выстрелов.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY-SA 4.0

На данный момент над зданием поднимается черный густой дым.

Люди были эвакуированы, и по предварительной информации, множество пострадало. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.