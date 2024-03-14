Ночной налёт дронов ВСУ не удался

В Белгородской и Курской областях были уничтожены беспилотники ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью над Белгородской и Курской областями были сбиты 14 беспилотников ВСУ. 11 БПЛА были сбиты в Белгородской области, и 3 в Курской. При падении беспилотников в Белгородской области в нескольких частных домах были выбиты стёкла, загорелась трава. Ущерб в целом минимальный, пострадавших нет.

Фото: rotorjunkies.de by Clicklabs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Украина инициирует атаки беспилотников каждую ночь. Вчера вечером дроны атаковали Новошахтинский НПЗ. В целом, ситуация остаётся напряжённой, но никакой катастрофической опасности для жителей России нет. Российская ПВО является одной из самых надёжных в мире.

Количество беспилотников снижается: в прошлые дни их запускали в количестве от 50 до 70 штук по семи или восьми областям России.