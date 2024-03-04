СУ СК РФ по региону: В Саратове лев напал на 14-летнюю девочку на территории одного из городских предприятий

В Саратове девочка получила множественные травмы рук после нападения льва из вольера

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

14-летняя девочка получила травмы рук в результате нападения льва в Саратове. Ребенка госпитализировали после этого инцидента. Лев находился в вольере на территории одного из предприятий города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: animalwellnessaction. org/endorsements

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов запустил проверку в связи с нападением льва, содержавшегося на территории одного из саратовских предприятий на подростка. Девочка с множественными травмами рук была госпитализирована. Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.

"Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области по взаимодействию с общественностью и СМИ Наталья Трошина.

Как выяснилось, вольер с диким животным был оборудован частным лицом на нефтебазе в Ленинском районе города Саратов.