Следствие по теракту на Крымском мосту подходит к концу, фигуранты знакомятся с материалами дела, заявил глава СК РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что расследование по делу о взрыве на Крымском мосту подходит к концу. Слова председателя ведомства передаёт агентство "ТАСС".
Бастрыкин сообщил, что обстоятельства теракта установлены, а фигуранты и их адвокаты уже изучают собранные материалы. При этом, согласно закону, стороны начинают знакомиться с материалами дела, когда следствие завершено.
Обвиняемыми по громкому делу проходят 8 человек. Среди них россияне, граждане Украины и Армении.
Взрыв на Крымском мосту произошёл в октябре 2022 года. Тогда погибли 4 человека, а две опоры моста были разрушены. Спустя год мост был полностью восстановлен.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что СК РФ возбудил дело на хозяйку кафе в Люберцах, которая не пускала в своё заведение участников спецоперации. Кроме того, женщина опубликовала экстремистский пост в социальных сетях, а также её попросили проверить на финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.