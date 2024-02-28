Следствие по теракту на Крымском мосту подходит к концу, фигуранты знакомятся с материалами дела, заявил глава СК РФ

Бастрыкин: расследование теракта на Крымском мосту завершается

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что расследование по делу о взрыве на Крымском мосту подходит к концу. Слова председателя ведомства передаёт агентство "ТАСС".

Фото: rosavtodor.ru by Пресс-служба Росавтодора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Бастрыкин сообщил, что обстоятельства теракта установлены, а фигуранты и их адвокаты уже изучают собранные материалы. При этом, согласно закону, стороны начинают знакомиться с материалами дела, когда следствие завершено.

Обвиняемыми по громкому делу проходят 8 человек. Среди них россияне, граждане Украины и Армении.

Взрыв на Крымском мосту произошёл в октябре 2022 года. Тогда погибли 4 человека, а две опоры моста были разрушены. Спустя год мост был полностью восстановлен.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что СК РФ возбудил дело на хозяйку кафе в Люберцах, которая не пускала в своё заведение участников спецоперации. Кроме того, женщина опубликовала экстремистский пост в социальных сетях, а также её попросили проверить на финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.