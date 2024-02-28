На владелицу кафе в Люберцах завели уголовное дело, так как она не пускала участников СВО и написала экстремистский пост в соцсетях

В отношении владелицы одного из кафе в Люберцах возбудили уголовное дело — женщина не пускала в своё заведение участников СВО. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Кроме того, в социальных сетях россиянка написала пост с нарушающими закон высказываниями. В итоге на женщину в правоохранительные органы пожаловались активисты. Также предпринимательницу попросили проверить, не спонсирует ли она украинскую армию, добавили в СК РФ.
Дело возбудили по статье о возбуждении ненависти. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании. Дело контролирует центральный аппарат ведомства.
Напомним, накануне сообщалось, что Никита Журавель получил тюремный срок за сожжение Корана. Грозненский суд приговорил его к 3,5 годам заключения. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру"
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.