На владелицу кафе в Люберцах завели уголовное дело, так как она не пускала участников СВО и написала экстремистский пост в соцсетях

Хозяйка кафе в Люберцах не пускала бойцов СВО и стала фигуранткой дела

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

В отношении владелицы одного из кафе в Люберцах возбудили уголовное дело — женщина не пускала в своё заведение участников СВО. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Мотин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, в социальных сетях россиянка написала пост с нарушающими закон высказываниями. В итоге на женщину в правоохранительные органы пожаловались активисты. Также предпринимательницу попросили проверить, не спонсирует ли она украинскую армию, добавили в СК РФ.

Дело возбудили по статье о возбуждении ненависти. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании. Дело контролирует центральный аппарат ведомства.

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