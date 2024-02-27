Сжёгший у мечети в Волгограде Коран Никита Журавель приговорён судом в Грозном к 3,5 года лишения свободы в колонии

Сжёгший Коран Никита Журавель приговорён к реальному лишению свободы в Грозном

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Волгоградской области Никита Журавель, сжёгший Коран у мечети в Волгограде, приговорён к 3,5 года колонии общего режима по решению суда в Грозном.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Публичный акт сожжения священной книги Журавель совершил в мае 2023 года. У здания волгоградской Соборной мечети он поджёг Коран, снимая происходящее на видео. Позже молодой человек опубликовал эту запись в своём Telegram-канале.

Случившееся вызвало возмущение российских мусульман. Как пишет ИА "Чечня Сегодня", в Грозном на митинг в знак протеста после "акции" Журавеля вышли около 60 тысяч верующих. Расследование уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом РФ, передали в Чеченскую Республику. Подозреваемый был доставлен в столицу Чечни.

В ходе следственных действий Журавель сознался, что устроил публичное сожжение Корана по заданию украинских спецслужб. Выполнив их "поручение" и отправив видеозапись куратору из СБУ, он получил 10 тысяч рублей.

Решением суда в Грозном Журавель был признан виновным в оскорблении чувству верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Он приговорён к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.