16-летняя москвичка попала в больницу после нападения енота в антикафе "Пушистая братва" в центре Москвы

По данным SHOT, 16-летняя москвичка с подругой посетила антикафе "Пушистая братва" на Большой Полянке. Тариф "Всё включено" обошелся им недорого, всего по 1500 рублей. Но посещение зоны животных закончилось неприятным инцидентом.
Сотрудники разрешили ей погладить енота, но зверь неожиданно укусил девочку за руку. Пострадавшая сначала обратилась в травмпункт, а потом попала в больницу. Ей поставили уколы от бешенства и оставили на стационарном лечении.
Мама девушки утверждает, что руководство антикафе не предложило вызвать скорую помощь, отказалось вернуть деньги за билеты и не извинилось. Поэтому пришлось обратиться в полицию и нанять адвоката для восстановления справедливости.
Что касается позиции антикафе, то там считают, что 16-летняя девушка - не ребенок, и могла сама позаботиться о себе. Полиция и прокуратура Москвы приняли дело на контроль.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.