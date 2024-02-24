16-летняя москвичка попала в больницу после нападения енота в антикафе "Пушистая братва" в центре Москвы

Енот напал на 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным SHOT, 16-летняя москвичка с подругой посетила антикафе "Пушистая братва" на Большой Полянке. Тариф "Всё включено" обошелся им недорого, всего по 1500 рублей. Но посещение зоны животных закончилось неприятным инцидентом.

Фото: Master Sgt. Helen Miller/Keystone Press Agency

Сотрудники разрешили ей погладить енота, но зверь неожиданно укусил девочку за руку. Пострадавшая сначала обратилась в травмпункт, а потом попала в больницу. Ей поставили уколы от бешенства и оставили на стационарном лечении.

Мама девушки утверждает, что руководство антикафе не предложило вызвать скорую помощь, отказалось вернуть деньги за билеты и не извинилось. Поэтому пришлось обратиться в полицию и нанять адвоката для восстановления справедливости.

Что касается позиции антикафе, то там считают, что 16-летняя девушка - не ребенок, и могла сама позаботиться о себе. Полиция и прокуратура Москвы приняли дело на контроль.