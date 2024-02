Трое палестинцев открыли огонь по машинам, ожидающим проезда на КПП к северу от Иерусалима

Your browser does not support the audio element.

По сообщению Mid-day, один человек погиб и еще восемь получили ранения, когда трое палестинцев открыли стрельбу по машинам на КПП к северу от Иерусалима в четверг утром.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.