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Трое палестинцев открыли огонь по машинам, ожидающим проезда на КПП к северу от Иерусалима

Mid-day: Один человек убит, восемь ранены в результате теракта под Иерусалимом

1:00
Происшествия

По сообщению Mid-day, один человек погиб и еще восемь получили ранения, когда трое палестинцев открыли стрельбу по машинам на КПП к северу от Иерусалима в четверг утром.

Mid-day: Один человек убит, восемь ранены в результате теракта под Иерусалимом
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Двое нападавших были убиты на месте, а третий скрылся, но затем был ликвидирован полицией. Один из них был ранее судим за незаконное пересечение границы.

Из пострадавших восемь человек были госпитализированы, двое получили серьезные ранения, трое — средней тяжести, еще трое — легкие.

"Агентство безопасности Израиля (Шин Бет) опознало террористов как 31-летнего Кадама Зуахара из Вифлеема, его 26-летнего брата Мухаммеда и 31-летнего Ахмеда Алохаша. Все из Вифлеема", — сообщили в полиции.

Силовики также отметили, что палестинцы были вооружены автоматами и винтовками Карло. Один из них имел гранату. Именно Кадам ранее задерживался за нелегальное пребывание в Израиле.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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