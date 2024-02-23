Трое палестинцев открыли огонь по машинам, ожидающим проезда на КПП к северу от Иерусалима

По сообщению Mid-day, один человек погиб и еще восемь получили ранения, когда трое палестинцев открыли стрельбу по машинам на КПП к северу от Иерусалима в четверг утром.
Двое нападавших были убиты на месте, а третий скрылся, но затем был ликвидирован полицией. Один из них был ранее судим за незаконное пересечение границы.
Из пострадавших восемь человек были госпитализированы, двое получили серьезные ранения, трое — средней тяжести, еще трое — легкие.
"Агентство безопасности Израиля (Шин Бет) опознало террористов как 31-летнего Кадама Зуахара из Вифлеема, его 26-летнего брата Мухаммеда и 31-летнего Ахмеда Алохаша. Все из Вифлеема", — сообщили в полиции.
Силовики также отметили, что палестинцы были вооружены автоматами и винтовками Карло. Один из них имел гранату. Именно Кадам ранее задерживался за нелегальное пребывание в Израиле.
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