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Военный суд в Новосибирске вынес приговор стороннику запрещённого ИГИЛ* в виде 16 лет строгого режима

Новосибирский суд вынес приговор пособнику международной террористической организации ИГИЛ*

1:08
Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор участнику запрещённой террористической организации, задержанному при попытке присоединиться к боевикам ИГИЛ* в Сирии.

Новосибирский суд вынес приговор пособнику международной террористической организации ИГИЛ*
Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона активно предлагал финансировать террористов, изучал структуру и тактику боёв, а также готовил самодельные взрывные устройства.

По данным следствия, задержанный активно содействовал террористической организации, пытаясь отправить деньги боевикам и вербовал сторонников для участия в боевых действиях в Сирии.

Дело было возбуждено и расследовалось по материалам УФСБ по Омской области. Оно же задержало подсудимого при попытке выезда в Сирию.

После расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование террористической деятельности) и ст. 205.3 (прохождение обучения для террористической деятельности), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в террористической организации) фигуранту было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

* признано террористической организацией в РФ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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