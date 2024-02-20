Военный суд в Новосибирске вынес приговор стороннику запрещённого ИГИЛ* в виде 16 лет строгого режима

Новосибирский суд вынес приговор пособнику международной террористической организации ИГИЛ*

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор участнику запрещённой террористической организации, задержанному при попытке присоединиться к боевикам ИГИЛ* в Сирии.

Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона активно предлагал финансировать террористов, изучал структуру и тактику боёв, а также готовил самодельные взрывные устройства.

По данным следствия, задержанный активно содействовал террористической организации, пытаясь отправить деньги боевикам и вербовал сторонников для участия в боевых действиях в Сирии.

Дело было возбуждено и расследовалось по материалам УФСБ по Омской области. Оно же задержало подсудимого при попытке выезда в Сирию.

После расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование террористической деятельности) и ст. 205.3 (прохождение обучения для террористической деятельности), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в террористической организации) фигуранту было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

* признано террористической организацией в РФ.