Шестилетний Стас остался единственным выжившим после ужасного ДТП в Ордынском районе Новосибирской области, в котором погибла его семья. Он стал инвалидом и сиротой, но теперь его воспитывают бабушка и тётя, которые делают все возможное для его восстановления. Об этом сообщает Om1.ru.
Стас проходит реабилитацию и операции, ему предстоит ещё несколько курсов реабилитации до сентября, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни к началу школы.
Семья собирает средства на лечение, их поддержка и вера в успех помогают мальчику бороться за своё здоровье. Уголовное дело по ДТП направлено в суд, и начало судебного процесса ожидается в ближайшие месяцы.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.