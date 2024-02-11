Как шестилетний Стас борется за жизнь после страшного ДТП

Шестилетний Стас, выживший в страшном ДТП в Новосибирской области, борется за восстановление

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шестилетний Стас остался единственным выжившим после ужасного ДТП в Ордынском районе Новосибирской области, в котором погибла его семья. Он стал инвалидом и сиротой, но теперь его воспитывают бабушка и тётя, которые делают все возможное для его восстановления. Об этом сообщает Om1.ru.

Фото: Om1.ru by Светлана Матвеева

Стас проходит реабилитацию и операции, ему предстоит ещё несколько курсов реабилитации до сентября, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни к началу школы.

Семья собирает средства на лечение, их поддержка и вера в успех помогают мальчику бороться за своё здоровье. Уголовное дело по ДТП направлено в суд, и начало судебного процесса ожидается в ближайшие месяцы.