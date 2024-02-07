ДТП со смертельным исходом произошло в Башкирии

В Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковыми автомобилями

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В районе Белебея, Башкирия, произошло серьезное ДТП, в котором участвовали три автомобиля: пассажирский автобус ПАЗ и две легковые машины — "Lada Калина" и Lada X-Ray. Авария случилась на 29-м километре автодороги "Белебей — Приютово".

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По информации от Госавтоинспекции Башкортостана, автобус ПАЗ следовал по маршруту №101 "Белебей — Приютово" с 20 пассажирами на борту. В результате столкновения погиб водитель "Lada Калина", которому было 80 лет. Его два пассажира были госпитализированы, а также трое пассажиров автобуса, сообщает mkset.ru.

На месте происшествия работают специалисты ГИБДД, бригады скорой помощи и спасатели, чтобы выяснить обстоятельства и причины данного ДТП.