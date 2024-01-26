Подробности крушения: пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП

Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной падения Falcon 10 в Афганистане стали технические проблемы. Об этом сообщил пилот Аркадий Грачев, один из выживших в катастрофе, передаёт РИА Новости.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Сначала одни проблемы начались, потом стали связываться с диспетчерами, потом усугубились проблемы, попросили диспетчера о помощи", — сказал он.

Он добавил, что вместе с другими пострадавшими они провели 1,5 суток на морозе. Чтобы согреться, им пришлось жечь шнурки, потом выжившие спускались с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу. До деревни они шли примерно пять часов. Пилот опроверг наличие огромной суммы наличных на борту.

Крушение бизнес-джета в провинции Бадахшан произошло 20 января 2023 года. Борт выполнял частный санитарный рейс и должен был транспортировать заболевшую россиянку из Таиланда в Россию. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.