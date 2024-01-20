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Произошло возгорание автосервиса в Пушкинском районе Ленобласти

В Пушкино загорелся автосервис, огонь охватил всю площадь здания

0:41
Происшествия

Автосервис в Пушкино Ленинградской области охватил огонь, случился крупный пожар. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что огню присвоен дополнительный номер 1 БИС. Дежурные получили данные о произошедшем в 16 часов 20 минут. На место прибыли техника и спасатели.

В Пушкино загорелся автосервис, огонь охватил всю площадь здания
Фото: TG-канал МЧС России

Было зафиксировано возгорание здания автосервиса. Его площадь 10 на 25 метров. Огонь охватил всю постройку. Данных о пострадавших нет.

Опубликованы видеокадры, на которых полыхает здание. Поднимается густой чёрный дым, передаёт Телеканал "360".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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