Произошло возгорание автосервиса в Пушкинском районе Ленобласти

Автосервис в Пушкино Ленинградской области охватил огонь, случился крупный пожар. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что огню присвоен дополнительный номер 1 БИС. Дежурные получили данные о произошедшем в 16 часов 20 минут. На место прибыли техника и спасатели.
Было зафиксировано возгорание здания автосервиса. Его площадь 10 на 25 метров. Огонь охватил всю постройку. Данных о пострадавших нет.
Опубликованы видеокадры, на которых полыхает здание. Поднимается густой чёрный дым, передаёт Телеканал "360".
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