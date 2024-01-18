В офисе Wildberries в Шушарах работает полиция

В Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных органов из-за пожара на складе в Шушарах. Информацию об этом приводит RTVI, ссылаясь на пресс-службу компании.
Причины возгорания еще не установлены.
"Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», — говорится в сообщении маркетплейса.
Отмечается, что маркетплейс работает в штатном режиме.
Известно, что возгорания на складе Wildberries в Шушарах произошло 13 января. Горело около 70 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось о том, что 105 работников Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали. Часть из этих 105 человек могут отправить служить "срочную", если будет установлено, что они попадают под осенний призыв. Помимо этого, в отношении некоторых были составлены протоколы за отсутствие дактилоскопии.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.