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Я — не я, и хата не моя: тюменец сменил фамилию, чтобы избежать алиментов

Житель Тюмени сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты

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Происшествия

Житель Тюмени принял крайние меры, чтобы избежать обязанности по уплате алиментов — сменил свое имя и фамилию. Он оформил все необходимые документы через ЗАГС, но его замысел не увенчался успехом. После тщетных попыток приставов найти должника они обратились в ЗАГС, объявив мужчину в розыск.

Житель Тюмени сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты
Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В итоге алиментщика всё же удалось обнаружить, и к настоящему времени он погасил все свои задолженности, как сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, сообщает tmn.aif.ru.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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