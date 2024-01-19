Я — не я, и хата не моя: тюменец сменил фамилию, чтобы избежать алиментов

Житель Тюмени принял крайние меры, чтобы избежать обязанности по уплате алиментов — сменил свое имя и фамилию. Он оформил все необходимые документы через ЗАГС, но его замысел не увенчался успехом. После тщетных попыток приставов найти должника они обратились в ЗАГС, объявив мужчину в розыск.
В итоге алиментщика всё же удалось обнаружить, и к настоящему времени он погасил все свои задолженности, как сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, сообщает tmn.aif.ru.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.