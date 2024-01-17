Воронежский мальчик получил удар током при попытке настроить гитару

Мальчика ударило током в гитарной студии в Воронеже

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

13-летний мальчик получил удар током в гитарной студии в Воронеже. Как сообщила мать школьника, у учеников шла репетиция, происшествия произошло на глазах у них. Мальчик коснулся гитары для её настройки. После этого его ударило током, рука прилипла к инструменту.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

"Друг оттащил гитару, и сын упал на пол. Сотрудники студии не стали вызывать скорую помощь, администратор лишь намазала ему руки медицинским клеем", — сообщила женщина в беседе с Телеканалом "360".

Сын позвонил отцу, после чего родители прибыли в студию. Мать мальчика призналась, что персонал отказался объяснить её произошедшее. Ей начали угрожать охраной. Группа в это время не остановила репетицию, оборудование не отключили от электричества.

Мальчика доставили в травмпункт, после этого — в кардиологию.

"Врачи сейчас проводят обследование, чтобы установить насколько серьёзными могут быть последствия удара", — добавила мать ребёнка.