Воронежский мальчик получил удар током при попытке настроить гитару

13-летний мальчик получил удар током в гитарной студии в Воронеже. Как сообщила мать школьника, у учеников шла репетиция, происшествия произошло на глазах у них. Мальчик коснулся гитары для её настройки. После этого его ударило током, рука прилипла к инструменту.
"Друг оттащил гитару, и сын упал на пол. Сотрудники студии не стали вызывать скорую помощь, администратор лишь намазала ему руки медицинским клеем", — сообщила женщина в беседе с Телеканалом "360".
Сын позвонил отцу, после чего родители прибыли в студию. Мать мальчика призналась, что персонал отказался объяснить её произошедшее. Ей начали угрожать охраной. Группа в это время не остановила репетицию, оборудование не отключили от электричества.
Мальчика доставили в травмпункт, после этого — в кардиологию.
"Врачи сейчас проводят обследование, чтобы установить насколько серьёзными могут быть последствия удара", — добавила мать ребёнка.
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