Украинский БПЛА врезался в храм в Воронежской области

Baza: беспилотник ВСУ в Воронежской области поразил храм

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из беспилотников, атаковавший Воронежскую область в ночное время суток, врезался в храм. Дрон поразил строение в селе Девица Семилукского района. Об данном происшествии проинформировал Telegram-канал Baza.

Фото: https://unsplash.com/photos/I9TaTsU_VnE archive copy by Annie Spratt anniespratt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Местные жители рассказали, что на месте зафиксирована работа спецслужб. У здания найдены части беспилотного летательного аппарата.

Напоминаем, что система ПВО смогла перехватить и ликвидировать восемь БПЛА, которые атаковали Воронежскую область. Инцидент привёл к повреждению 35 квартир в областном центре.