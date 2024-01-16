Украинский БПЛА врезался в храм в Воронежской области

Один из беспилотников, атаковавший Воронежскую область в ночное время суток, врезался в храм. Дрон поразил строение в селе Девица Семилукского района. Об данном происшествии проинформировал Telegram-канал Baza.
Местные жители рассказали, что на месте зафиксирована работа спецслужб. У здания найдены части беспилотного летательного аппарата.
Напоминаем, что система ПВО смогла перехватить и ликвидировать восемь БПЛА, которые атаковали Воронежскую область. Инцидент привёл к повреждению 35 квартир в областном центре.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.