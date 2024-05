Ученые выяснили, как ожирение меняет активность мозга

Исследователи из Королевского университета в Онтарио, Канада, выявили, что у лиц с избыточным весом наблюдаются трудности в контроле своего рациона из-за необходимости более интенсивных усилий для коррекции мозгового восприятия пользы разных видов пищи. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В ходе эксперимента 123 участника с различным индексом массы тела рассказали о своих предпочтениях в питании в разных обстоятельствах и были задействованы в задаче, где им предложили сосредоточиться на здоровом питании. Используя магнитно-резонансную томографию, исследователи отслеживали изменения в активности мозга участников при выборе между обычным и контролируемым рационом.

Исследование показало, что лицам с ожирением требовалось больше усилий для модификации своих пищевых привычек и переоценки пользы здоровой и вредной пищи.

Ученые обнаружили, что у таких людей для отказа от высококалорийных закусок необходим более значительный сдвиг в мозговой активности.

Также было установлено, что у участников с более низким индексом массы тела, способных эффективнее контролировать свой рацион, изменения в активности мозга при принятии решений о здоровом питании были менее выражены.